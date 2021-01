CASALUCE (red.cro.) – Un boato fragoroso, il fumo e le fiamme si sono mostrate dinanzi agli occhi dei passanti di via La Pira, nel comune di Casaluce. Questo perché all’ultimo piano di un condominio che affaccia sulla strada, all’interno di una mansarda, è esplosa una bombola del gas, che ha fatto divampare l’inevitabile incendio.

Non sono stati costretti al trasferimento in ospedale, ma padre e figlia, 29enne e 56enne, sono rimasti intossicati. Intervenuti per sedare il rogo i vigili del fuoco.