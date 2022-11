CAPUA – Nella serata di ieri due bande di giovanissimi se le sono date di santa ragione nella zona tra piazza dei Giudici e via Duomo. La zuffa è partita dopo qualche parola grossa, scattata per futili motivi. Una parte dei ragazzi coinvolti è fuggita. Non ci sono stati feriti gravi e non c’è stato bisogno dell’intervento del 118.