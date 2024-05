Branco di cani randagi nella frazione: donna rischia di essere aggredita

L’episodio in via XX Settembre

CALVI RISORTA – Donna rischia di essere aggredita da un branco di cani randagi. E’ accaduto in via XX Settembre nella frazione di Petrulo.

La vittima era in sella al suo scooter quando sarebbe stata accerchiata da un branco di cani e per difendersi avrebbe cominciato a scalciare gli animali al fine di evitare di essere morsa.

Non ci sarebbero state, fortunatamente, conseguenze per la donna scossa, così come anche i presenti in zona, dall’accaduto,