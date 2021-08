Brucia ancora il Monte Tifata. Ettari di vegetazione in fiamme

SAN PRISCO – Continua a bruciare il Monte Tifata. E’ dalle 21.30 di ieri sera, circa, che continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco. Si teme che l’incendio sia frutto dei bivacchi avvenuti ieri sera quando in tanti sono saliti sulla collina per ammirare le stelle in occasione della notte di San Lorenzo. I soccorsi sono stati molto difficili i vigili del fuoco sono al lavoro sul posto con un mezzo aereo per cercare di fermare il rogo che ha distrutto fino ad ora ettari ed ettari di vegetazione.