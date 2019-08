GRAZZANISE – Ieri sera a Grazzanise, in via Sambuco, un bimbo di 10 anni è stato investito da una vettura. L’incidente si è verificato a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Il bambino è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Santobono di Napoli in codice rosso. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.