Brutto incidente stradale tra due auto e una bici

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, coinvolte due auto e un ciclista. Ieri sera lungo via della Libertà a Sant’Arpino si è verificato un incidente stradale che ha visto scontrarsi due vetture e colpire anche un ciclista che stava transitando in quel momento. Sul posto stando alle prime indiscrezioni sono giunti i soccorsi per i feriti e le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente, pare che non vi siano persone in pericolo di vita.

I cittadini sconvolti per il continuo susseguirsi di incidenti lungo questa strada, ritenuta pericolosa. Questo il post di un cittadini che ha assistito all’accaduto Antonio P. “Ieri un altro incidente, che ha coinvolto 2 auto e -pare- anche un ciclista, su viale Libertà a Sant’Arpino, non lontano dal parco giochi. Per rendere le strade più sicure bisogna sottrarre spazio alle auto e restituirlo a pedoni e ciclisti. Non c’è altra via! Il nuovo sindaco Ernesto Di Mattia ci ascolti, contrariamente a quanto è stato fatto dalla scorsa amministrazione. Siamo un movimento che comprende 50 realtà, tra associazioni, parrocchie e scuole. E abbiamo un progetto chiaro e realizzabile in poco tempo.“