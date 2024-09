Bufalo indiano scappa dal circo, panico nella frazione

Recuperato dagli addetti del circo

MADDALONI – Spavento, questa mattina, per i residenti della frazione di Messercola. Un bufalo indiano è scappato dal circo che da ieri si è posizionato in un’area su via Nazionale Appia e, dopo aver percorso qualche metro sulla statale ha imboccato la strada per il centro abitato di Messercola.

Alla vista dell’animale è scattato il panico tra i residenti. Dopo poco sono giunti gli addetti del circo che hanno cercato di riportarlo nel suo recinto. L’animale era molto agitato e per convincerlo gli addetti hanno anche portato il suo cucciolo al fine di calmarlo. Solo dopo diversi tentativi l’animale è stato fatto salire sull’apposito camioncino per il trasporto di animali e riportato al circo.