AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Buone notizie: è stata ritrovata la signora Adriana, scomparsa da Aversa.

Ieri momenti di grande apprensione per la scomparsa della signora Adriana Bardellino, 69 anni: sono scesi in campo anche i volontari dell’Associazione Era Victor India, che si sono immediatamente mobilitati per ritrovare la donna.

La stessa, afflitta da Alzheimer, è stata avvistata in stato confusionale nel territorio tra Frignano e Villa di Briano, dove i soccorsi l’hanno prelevata e trasportata al Moscati di Aversa per gli accertamenti di rito sulle sue condizioni di salute.

Grande gioia per i cittadini felici del lieto fine della storia che ha tenuto tutti col fiato sospeso.