Bus gratuito per i collegamenti da e per il cimitero a spese di assessori e sindaco. Ma non si placano le polemiche

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Si avvicina il giorno dedicato ai defunti e il comune di San Nicola la Strada si prepara all’evento. Già predisposto il servizio navetta, nei giorni 1 e 2 novembre, dalle 8 alle ore 17.

Come già verificatosi negli anni passati, anche per il 2024, le spese per il pagamento del pullman saranno a carico degli assessori comunali, del presidente del consiglio e del Sindaco. Un progetto che sicuramente alleggerisce chi non ha la possibilità di recarsi con mezzi propri al cimitero, ma che non serve a lenire il malcontento di quanti evidenziano i disagi che ogni giorno si vivono nell’area in questione: dall’erba incolta alle porzioni di cappelle rovinate e che non sono più state riparate, umidità in diversi angoli e continui furti.

Diversi i progetti al vaglio della consigliera delegata, Teresa Cicala, molti dei quali già realizzati.