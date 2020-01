CASAPULLA – Se il forte vento negli ultimi giorni del 2019 aveva creato danni nella nostra provincia, non inizia diversamente il 2020. Questo almeno per quanto concerne la città di Casapulla, dove un tabellone pubblicitario è stato letteralmente sradicato dalle forti folate di queste ore, crollando in strada. Ringraziando la buona sorte, nessuno era di passaggio in quegli attimi sotto al 6×3. Sul posto si è recata la Polizia.