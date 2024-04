Cade dal balcone di casa: ferita in modo grave dopo un volo di 7 metri

Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone

CASTEL VOLTURNO – Paura, ieri pomeriggio, in via Fiume Tronto Castel Volturno dove una donna di 34 anni, di origine straniera, è rimasta ferita in maniera piuttosto grave dopo un volo, di 7 metri, dal balcone della propria abitazione.

Accompagnata al pronto soccorso d’urgenza. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.

Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo ma non sono escluse altre ipotesi