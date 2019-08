CERVINO – Cade dalle scale e finisce con la mano nella porta di vetro. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Cervino, in via Vittorio Veneto, dove un 63enne, stava scendendo le scale di casa, quando ha perso l’equilibrio ruzzolando giù e finendo la sua corsa contro il portoncino, ferendosi la mano in un vetro. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato immediatamente medicato e suturato.