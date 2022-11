Cade davanti alla scuola di via Roma e porta in causa il Comune

L’incidente avvenne nel settembre del 2019. La giunta presieduta dal sindaco Andrea De Filippo, dà mandato all’avvocato di difendere l’ente.

MADDALONI Ha portato in causa il Comune di Maddaloni per ottenere il risarcimento dei danni fisici riportati in seguito ad un incidente del settembre 2019. La vittima, una donna, infatti, mentre percorreva via Roma, proprio all’altezza di un istituto scolastico, “è caduta rovinosamente al suolo per un’insidia non visibile”. La giunta comunale di Andrea De Filippo ha, quindi, dato mandato ad un legale di difendere l’Ente.