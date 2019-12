PIEDIMONTE MATESE/DRAGONI – Potrebbe essere la fitta nebbia scesa al tramonto, la causa del grave incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Provinciale 331 per Piedimonte Matese.

Un’auto con all’interno due persone, è finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. I due occupanti sono stati estratti dalle lamiere rimanendo feriti ma non in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118.