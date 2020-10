CASERTA – La Casertana (serie C, girone C) potra’ giocare, gia’ dalla gara di domenica contro la Turris, le gare interne nel proprio impianto, lo stadio “Alberto Pinto”. Completati i lavori inerenti al rifacimento del terreno di gioco e certificata la rinnovata agibilita’ della struttura, la societa’ campana ha ottenuto il via libera della Lega Pro.