Caldo afoso. Nuova ondata in arrivo sul casertano

Previsti picchi di 35 gradi

CASERTA – Torna il caldo in provincia di Caserta. Da mercoledì 21 agosto le colonnine di mercurio torneranno ad innalzarsi con picchi previsti anche di 35 gradi in provincia di Caserta, tra le più calde d’Italia secondo gli esperti.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, nella giornata di mercoledì l’anticiclone di rinforzo porterà al progressivo aumento delle temperature, soprattutto al sud Italia giornate in gran parte soleggiate. Non mancheranno temporali, in particolare nella giornata di sabato, ma le temperature resteranno abbondantemente sopra i 30 gradi.