CARINOLA – Un camion è uscito fuori strada ed è rimasto in bilico sul ciglio del fossato. E’ successo a Nocelleto di Carinola in via IV Novembre. Il mezzo si è ribaltato mentre tentava di entrare in un cantiere. Il conducente ha chiamato i soccorsi, uscendo illeso dal mezzo. Il veicolo è stato recuperato dai vigili del fuoco.