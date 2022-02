Camionista casertano assume cocaina e litiga con un collega. Ferito anche un poliziotto

CASERTA – Ieri mattina alcuni utenti segnalavano alla Centrale Operativa della Polizia Stradale i conducenti di due autocarri che percorrevano a velocita’ sostenuta la SS690 direzione Avezzano, effettuando sorpassi azzardati e scambiandosi insulti e minacce, verosimilmente per motivi di viabilita’. Gli agenti della Sottosezione di Avezzano riuscivano ad intercettare i due mezzi in un’area di servizio posta al Km 4.

Incuranti della loro presenza, i due autisti sono venuti alle mani, riportavano entrambi ferite al volto. Uno dei due agenti, nel tentativo di sedare la lite, ha riportato lesioni, fortunatamente non gravi, ed e’ stato costretto a curarsi al pronto soccorso di Avezzano. Uno dei conducenti, salernitano,ha precedenti penali. L’altro, abitante in provincia di Caserta, aveva assunto cocaina e per questo sara’ denunciato ai sensi dell’art. 187 Codice della strada, che prevede l’arresto dai sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre la sospensione della patente da uno a due anni.