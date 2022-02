SAN FELICE A CANCELLO – E’ morto in mattinata Salvatore Silenzio, 57 anni, ex camionista, originario di Maddaloni e residente a San Felice. Domenica aveva avuto un malore ed era stato condotto in ospedale a Marcianise. Portato poi a Caserta per un aggravamento delle sue condizioni, è deceduto stamattina. Lascia la moglie e due figli.