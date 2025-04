CAMORRA & AFFARI. Il Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare per Nicola Pezzella “Palummiello”. Resta in carcere Antonio Fusco, Lupin

Confermata la misura cautelare anche per Hermal Hasany, gestore, secondo l’accusa dello spaccio di droga sul litorale per conto del clan. Nei prossimi giorni è atteso il Riesame anche per Nicola Gargiulo Capitone

CASAL DI PRINCIPE – Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa due settimane fa nei confronti di Nicola Pezzella. L’imprenditore, assistito dall’avvocato Danilo Di Cecco, era accusato di associazione mafiosa. La decisione è arrivata dopo che la difesa aveva sollevato la questione della cosiddetta “contestazione a catena”, ravvisata dai giudici del Riesame: gli elementi su cui si basava il nuovo provvedimento erano infatti già noti agli inquirenti nel 2023, quando Pezzella era stato arrestato per estorsione.

Confermata, invece, la misura cautelare in carcere per l’imprenditore Antonio Fusco e per Hermal Hasany , entrambi assistiti dall’avvocato Ferdinando Letizia. Sono accusati di estorsione e concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito del clan dei Casalesi.

Nei prossimi giorni è atteso anche il Riesame per Nicola Gargiulo, detto “Capitone”, accusato di associazione mafiosa e ritenuto referente della cosca dei Bidognetti tra Parete e Lusciano.