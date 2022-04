CAMORRA, CIRA, imprese e intrecci familiari. E poi vi diciamo perchè il Cira, ente spaziale, è disonorato, da anni, dall’influenza della Regione Campania

In calce vi pubblichiamo le pagine dell’ordinanza in cui vengono delineati i tratti biografici più significativi dei 12 indagati. Noi ci siamo soffermati su alcuni punti che riteniamo importanti anche per sottolineare la particolare cura, l’attenzione e soprattutto la differenza evidente che esiste tra i metodi di indagine utilizzati in questa circostanza e quelli che invece vengono attuati in altre

CASAL DI PRINCIPE/CAPUA – Lo stralcio abbastanza ampio, da noi pubblicato oggi, dell’ordinanza che fa perno sulla figura di Sergio Orsi, arrestato insieme ad altri, qualche giorno fa, delinea le biografie sintetiche di tutti i protagonisti di questa indagine, in pratica di tutti e 12 gli indagati.

Si tratta di informazioni interessanti che potete consultare in calce all’articolo clikkando sulle varie pagine da noi pubblicate nella loro versione integrale. Complessivamente, abbiamo invece stabilito dei punti che riteniamo più importanti. Nella stesura dell’ordinanza ci sono degli errori, dei refusi che a volte disorientano chi, come noi, questi documenti li studia e li studia sul serio.

Fortunatamente, poi questi errori vengono rimediati qualche riga dopo e dunque noi possiamo procedere nella lettura unitaria che punta a mettere in rete, in collegamento i vari elementi dell’indagine.

Ad esempio, viene scritto che la Italiana Multiservizi è stata costituita il primo settembre 2020 “12 giorni dopo la scarcerazione di Sergio Orsi“. In realtà, Orsi è stato scarcerato il 13 settembre, per cui la società divenuta protagonista delle operazioni del Cira, è stata costituita 12 giorni prima dell’uscita dal carcere di Orsi, così come opportunatamente poi è indicato in un capoverso seguente.

L’altra cosa che ci ha colpiti, va colmare una nostra lacuna, visto che nei molti anni della nostra professione, non avevamo mai pubblicato con precisione l’assetto societario del Cira di Capua che sta per Centro Italiano Ricerca Aerospaziale. Ci soccorre al riguardo, l’ordinanza: il Cira è stato costituito nel 1984, è un organismo di ricerca appplicata operante nel esettore aeronautico-spaziale. Nacque come elemento propulsivo del programma nazionale di ricerca aerospaziale, per effetto di un protocollo di intesa firmato da imprese private e da istituzioni pubbliche. Si tratta di un consorzio senza scopo di lucro e a maggioranza pubblica. Nel dettaglio le quote sono così distribuite: 51% è in mano pubblica e viene distribuito tra la Regione Campania, l’Agenzia Spaziale Italiana e il CNR che sta per Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il restante 49% è distribuito tra piccole e medie imprese operanti nei settori aeronautico e spaziale.

Abbiamo considerato importante questa precisazione perchè ci dà la certezza sulla presenza della Regione Campania nelle strutture di controllo del consorzio. Se la Regione è stata coinvolta è perchè deve esercitare la sua potestà su tutto ciò che non attiene direttamente all’attività di ricerca e all’esercizio degli apparati ad altissima tecnologia. E il risultato si vede: nel Cira di Capua, infatti, abbiamo, da un lato, sistemi ad altissima cifra di innovazione, una galleria del vento, ad esempio, con pochi eguali al mondo.

E questo è gestito dal know how e dal managemente delle imprese specializzate che interloquiscono con l’agenzia spaziale Italiana e con il CNR. Quest’area è a sè stante e vive in una sorta di compartimento stagno. Tutto quello che succede all’esterno di questo, è gestione amministrativa, ordinaria, è normale burocrazia statale, anzi, normale burocrazia regionale.

Tutti questi soggetti coinvolti nell’inchiesta, vale per quelli di oggi, cioè per i vari Carlo Russo, Vincenzo Filomena, Francesco Pirozzi, ma vale anche per certi soggetti di ieri, che occupavano la direzione generale ed erano al vertice di tutta la struttura tecnico amministrativa interna, sono frutto della “scuola campana”, cioè di tutti quei meccanismi turpi attivati da quell’autentica fabbrica del clientelismo, qual è la Regione Campania da 52 anni a questa parte, cioè da quel fatidico 1970, quando fu costituita, che se non l’avessero fatto, questa terra starebbe molto meglio per tutti i soldi che si sono fottuti, per tutte le camorre con cui hanno fatto affari come hanno dimostrato decine e decine di indagini della magistratura.

Per cui questo contrasto che mai come nel contesto specifico di cui ci stiamo occupando possiamo definire cosmico, tra l’altissimo livello scientifico delle sezioni del Cira che trattano seriamente di attività aerospaziali e tutto quello che c’è al di fuori di questo esercizio, e che è del tutto omogeneo alle porcherie che ogni mattina, ogni pomeriggio e anche ogni sera si consumano nei vari uffici delle amministrazioni comunali della provincia di Caserta, nei cosiddetti consorzi strumentali, come Consorzio Idrico, Asi, Gisec e compagnia e ancor di più nell’Asl, nell’azienda ospedaliera di Caserta, diventa un fatto tutto sommato prevedibile e che potrebbe essere superato solo se il governo nazionale trattenesse delle risorse che trasferisce alla Regione Campania e gestisce in proprio, magari cedendo le gare d’appalto dentro ad un ministero, dentro ad una prefettura, l’intera struttura del Cira.

In questo modo, gente come Carlo Russo, come Filomena, come Pirozzi che lì dentro sono entrati con ogni probabilità attraverso raccomandazioni politiche che sono una realtà fondativa del rapporto tra la Regione e chi nel territorio la rappresenta, cioè dei vari consiglieri regionali, non avrebbero mai occupato quelle scrivanie.

Un altro personaggio interessante, tutto sommato omogeneo a quel retroterra che diventa reale esercizio di una procedura, di un’azione amministrativa, si chiama Amedeo Grassia, secondo noi, non a caso, infermiere dell’Asl di Caserta, categoria di cui siamo costretti ad occuparci un giorno sì e l’altro pure, non certo per colpa nostra, ma per tutte le nefandezze in cui è coinvolta, ultima della quale, l’ormai celeberrima assunzione dell’infermiera di Sparanise con una delibera che solo grazie ai nostri articoli e alle nostre denunce, il direttore generale Ferdinando Russo è stato letteralmente costretto a revocare.

Questo Grassia, più che un mediatore, è un fattorino. Per evitare di trasmettere documenti per via informatica e dunque per evitare che queste trasmissioni fossero tracciate, l’infermiere trentolese prendeva in consegna i documenti cartacei che Pirozzi spediva a Sergio Orsi per uno degli appalti in ballo dentro a questa indagine. E qui va formulata una ulteriore affermazione positiva sulla qualità professionale ineccepibile di chi l’indagine ha condotto, cioè i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Aversa, i quali non hanno considerato le intercettazioni, acquisite dai trojan, piazzati nei vari telefonini, a partire da quelli negli smartphone di Sergio Orsi e di sua moglie Celeste Oliva. La differenza tra questa ed altre indagini è rappresentata dal fatto che l’intercettazione è uno strumento, una base, il cui contenuto va comunque utilizzato come elemento di costituzione dei gravi indizi di colpevolezza, ma non rappresenta l’atto finale dell’attività investigativa.

Stiamo notando sin dalle prime righe che le intercettazioni muovono poi le azioni degli inquirenti. Importante, per esempio, sono le fotografie o i filmati che i carabinieri confezionano nel momento in cui si svolge l’incontro tra Sergio Orsi e Amedeo Grassia, il quale, ripetiamo, è indagato proprio in quanto fattorino dei documenti che illegalmente uscivano dal Cira grazie al geometra Francesco Pirozzi.

Il 15 ottobre 2020 viene intercettata una telefonata tra Sergio Orsi e Grassia. I due si danno apppuntamento presso uno studio medico nella cui zona sono debitamente appostati i carabinieri i quali documentano attraverso immagini acquisite dal servizio informazione.

Continuando la carrellata sulle persone coinvolte, di per sè Francesco Pirozzi non ha precedenti per camorra. Viene evidenziata però la sua parentela con Giovanni Pirozzi, suo cugino diretto, detto o picciuotto, storicamente legato di Nicola Schiavone, di cui risulta essere stato prestanome.

Fiore Di Palma, imprenditore di Somma Vesuviana, è il patron Cogefid, cioè della società che si aggiudica uno degli appalti da una posizione di apparente estraneità ad ogni rapporto con Orsi che schiera, in quell’appalto, per depistare eventuali attenzioni degli inquirenti, la società Italiana Multiservizi, riconducibile a lui stesso, a suoi familiari, e anche la Cobi di Oreste Fabio Luongo, la cui posizione giudiziaria attuale, che lo vede imputato nel processo sui rapporti tra politica e camorra relativamente agli appalti nella zona Pip di San Felice a Cancello, che vengono poi ricordati, attraverso una telefonata intercettata con la nota castellana Rita Di Giunta, nel corpo dello stralcio dell’ordinanza che mettiamo a disposizione oggi, diventano essi stessi elemento di costruzione dell’aggravante camorristica che per quanto riguarda Orsi viene definita attraverso la sua biografia recente, attraverso la sentenza della corte di appello divenuta definitiva il 12 dicembre 2019, per la sua partecipazione al clan Bidognetti che avrebbe fatto da cornice ad una serie di reati, che poi sono quelli noti relativi alle gare d’appalto collegate alla famosa Eco4, cioè la società mista pubblico-privato con il capitale distribuito per il 51% al consorzio pubblico dei rifiuti Caserta4 e per il 49% a Flora Ambiente, società riconducibile direttamente a Sergio Orsi.

In realtà, il rapporto c’è eccome, visto e considerato che Francesco Ciervo è autista e dipendente di Nolo & Ambiente, altra società controllata da Di Palma, con le sue sedi costituite agli stessi indirizzi in cui delle sedi legale ed operativa (Napoli e Sant’Anastasia) della citata Cogefid. Francesco Ciervo è il papà di Felice Ciervo che Orsi utilizzerebbe come prestanome della Italiana Multiservizi. Ma soprattutto Francesco Ciervo è lo zio di secondo grado di Bernardo Ciervo, pregiudicato per reati di camorra, ma soprattutto fratello di Giuseppina Ciervo, che dunque è cugina a sua volta di Felice Ciervo e nipote di secondo grado, a sua volta, di Francesco Ciervo. E Giuseppina Ciervo, com’è arcinoto è la moglie di Adolfo Orsi, che dunque è il cognato di Felice Ciervo, mentre Giuseppina Ciervo è la nuora di Sergio Orsi e di sua moglie Celeste Oliva. Insomma, rapporto familiare stretto che certifica in pratica l’esistenza di una relazione tra l’imprenditore di Somma Vesuviana Fiore Di Palma e le famiglie Orsi-Ciervo.

Per quanto riguarda Adolfo Orsi, gli inquirenti sottolineato il fatto che lui risulti un disoccupato a tutti gli effetti, non essendo presente in nessuna delle società coinvolte. Nonostante ciò avrebbe avuto tranquillamente e costantemente accesso al Mepa e al Consip, nei quali sono pubblicate tutte le gare da enti della pubblica amministrazione e tutti i documenti occorrenti per parteciparvi.

