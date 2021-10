CAMORRA. I vivandieri volevano avvelenare il boss Michele Zagaria: “Se si deve pentire, è meglio che muore”

CASAPESENNA – Luisa Guarino “Perché sta collaborando…?”

Giuseppe Guarino “No, dice che si voleva suicidare quando si mise la corda alla gola”

Luisa: “Giuseppe, questa è l’unica paura che tengo. Ho sempre detto… quello deve morire il più presto possibile, tiene un fegato a pezzi, Giacomo… metticelo un poco più… che quello due minuti e schiatta… il fegato e abbiamo risolto il problema. Finché quello non muore io sto con la palpitazione… col mal di stomaco“.

E’ questa una delle intercettazioni tra Luisa e suo fratello Giuseppe, inserita all’interno dell’ordinanza che ha sgominato il gruppo di “spicciatori” al soldo del clan, eseguita due giorni fa. Luisa, moglie di Giacomo Capoluogo, vorrebbe il decesso del boss di Casapesenna: lo odia perchè aveva promesso che in cambio della protezione, avrebbe consentito alla famiglia di avere il monopolio sulla farmacie dell’agro aversano e in particolare, una farmacia a Trentola Ducenta. Il boss, come sanno i nostri lettori, non mantenne la parola.

Nel 2018, quando Zagaria aveva dato più volte di matto mentre era collegato in videoconferenza nei processi nei quali è imputato, la Guarino era terrorizzata dal fatto che potesse pentirsi e svelare anche i loro affari col clan.