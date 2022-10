CAMORRA. Scarcerato il ras dei Casalesi Giorgio Pagano

L’ufficio di sorveglianza ha accolto la richiesta di scarcerazione anticipata, per buona condotta, presentata dal suo legale Domenico Della Gatta, riducendo di un anno il fine pena.



CASAPESENNA Scarcerato il ras Giorgio Pagano. Era stato condannato per 416 bis nell’inchiesta che vedeva coinvolto anche il figlio super boss dei Casalesi Francesco Schiavone. Avrebbe commesso estorsioni e rapine. A dire dei collaboratori di giustizia, percepiva regolare stipendio, così come indicato nel manoscritto ritrovato nel manubrio di una bicicletta in uso al pentito Raffaele Maiello, alias 101.In ultimo, il pentito Gaetano Ziello lo coinvolse in una serie di rapine a mano armata nell’agro aversano.

L’ufficio di sorveglianza , ha accolto la richiesta di liberazione anticipata, per buona condotta, presentata dal suo legale Domenico Della Gatta, riducendo di un anno il fine pena.