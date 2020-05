Campagna di screening con test rapidi per il Covid-19. ECCO COME ACCEDERVI

Avranno la precedenza determinate categorie

LETINO – Il Comune di Letino in collaborazione con L’ASL di Caserta effettuerà una campagna di screening con TEST RAPIDI COVID-19.

Il Test sarà effettuato presso l’ex comune sito in Via Turati dalle ore 9.30.

I cittadini interessati possono incominciare a manifestare il proprio interesse inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected]letino.gov.it o mandando un messaggio WhatsApp al numero 3290487770.



Saranno considerati prioritari le seguenti categorie di persone:

– Dipendenti delle attività commerciali di Letino.

– Cittadini che lavorano fuori dal territorio comunale.

– Dipendenti comunali.

– Soggetti a rischio per altre patologie o immunodepressi.

In caso di richieste superiori rispetto ai test che è possibile effettuare nella prima giornata, il test sarà effettuato ad un singolo componente del nucleo familiare. Nelle successive giornate saranno coperti tutti i richiedenti.

IN COSA CONSISTE IL TEST RAPIDO COVID-19? È un test a flusso immunocromatografico per la determinazione qualitativa degli anticorpi igG e igM del COVID-19 su campioni di sangue intero, siero o plasma umano.

Il test rapido è in grado di affermare, con una certezza di oltre il 90%, se il soggetto ha avuto contatti con il virus. I risultati del test saranno immediatamente consultabili. La positività al test non è sinonimo di soggetto contagioso, chi risulterà positivo al test sarà successivamente sottoposto a tampone.

A breve sarà disponibile un modello di prenotazione e trattamento dei dati che dovrà ess