CORONAVIRUS CAMPANIA. Da mezzanotte stop agli spostamenti tra le province. Ecco tutto quello che c’è da sapere

REGIONALE – Mentre il governatore della Campania, De Luca, ufficializza con un’ordinanza il coprifuoco da domani sera, parte invece dalla mezzanotte la prima delle limitazioni alla circolazione imposte dalla nuova ordinanza della Regione per contenere il contagio del covid19. Entra infatti in vigore lo stop agli spostamenti interprovinciali: non si potra’ passare da Napoli una serata di svago nella provincia di Salerno o Caserta, non si potra’ dalla provincia di Avellino andare a cena dagli amici in quella di Benevento. La limitazione e’ solo per i cittadini campani e riguarda solo le province della Regione.

Dalla Campania si potra’ andare in altre regioni anche se questo comporta l’attraversamento di altre province, cosa inevitabile, ad esempio per la provincia di Napoli che non confina con altre Regioni ma solo con le altre province della Campania. Gli spostamenti dei cittadini sono concessi solo motivi di salute, comprovati motivi di lavoro, comprovati motivi di natura familiare, motivi scolastici o afferenti ad attivita’ formative o socio-assistenziali e altri motivi di urgente necessita’. In questo caso il cittadino dovra’ presentare se fermato dalle forze dell’ordine un’autocertificazione che si puo’ scaricare e stampare dal sito del Viminale (SCARICALO CLIKKANDO QUI). Si puo’ anche scrivere una propria autocertificazione.

Lo stop e’ stato dichiarato per evitare spostamenti in Regione tra zone densamente abitate che hanno un numero elevato di contagi Covid: al centro dell’attenzione c’e’ ovviamente Napoli e la sua provincia che fanno registrare ogni giorno oltre mille nuovi positivi ormai e si evita che i partenopei vadano in altre zone densamente abitate, come la provincia di Caserta, diffondendo il virus, e anche per rendere piu’ semplici i tracciamenti dei contatti diretti dei positivi.

Da domani sera, invece, scatta l’altro divieto, il coprifuoco. A mezzanotte ogni sera chiude la Campania. Si stabilisce l’obbligo di chiusura fino al 13 novembre, di tutte le attivita’ commerciali, sociali e ricreative dalle 23 alle 5 del giorno successivo. Tutte le attivita’ commerciali non di prima necessita’ devono serrare le porte alle 23 e i cittadini hanno un’ora per tornarsene a casa: dopo la mezzanotte non si potra’ piu’ andare in giro se non per i motivi necessari.