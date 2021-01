I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Meno tamponi e più casi. Ecco come sta andando il contagio. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

La Regione Campania ha aggiornato i dati relativi all’emergenza coronavirus per oggi, 14 gennaio. Il bollettino odierno segnala 1.294 nuovi casi su 13.728 tamponi effettuati. La curva dei contagi torna a salire e raggiunge il 9,42%. I ricoverati in terapia intensiva sono 104 con 656 posti letto di terapia intensiva disponibili (non attivati). I posti letto di degenza classica ma sempre covid occupati sono 1.365 su 3.160 (sempre disponibili e non già attivi).

Covid in Italia

Sono 17.246 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto ai 15.774 di ieri: il totale sale a 2.336.279. In aumento anche il numero dei decessi nello stesso arco temporale, passato a 522 dai 507 del giorno prima. Le vittime Covid in Italia da inizio pandemia salgono a 80.848. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.