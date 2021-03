I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Giornata positiva: la curva del contagio torna sotto al 10%. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

In Campania torna a calare curva dei contagi Oggi tasso incidenza positivi 9,93%, ieri 13,4%. Sono 2.635, di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 26.533 tamponi, di cui 6.783 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 2.113 sono asintomatici, 168 i sintomatici. I guariti sono 628, le vittime sono 40 (15 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 137 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.356 i posti di degenza (3.160 il totale di quelli disponibili).

Covid in Italia

Aumentano i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20.884, a fronte dei 17.083 casi di ieri, per un totale di 2.976.274 casi. I tamponi sono stati 358.884, contro i 335.983 di ieri, con un rapporto test/positivi che sale al 5,8 per cento rispetto 5 per cento del giorno precedente. I deceduti sono 347, in aumento rispetto a ieri (343), per un totale dall’inizio della pandemia di 98.635. Gli attualmente positivi sono 437.421, con 19.763 ricoverati con sintomi e 2.411 in terapia intensiva. Sono poi 14.068 le persone guarite o dimesse, per un totale di 2.440.218 dall’inizio della pandemia. Quanto alle regioni, quella con piu’ casi e’ la Lombardia (4.590), seguita da Campania (2.635), Emilia Romagna (2.456) e Piemonte.