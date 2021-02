I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Aumenta la curva del contagio, a rischio chiusura le scuole superiori. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Continua, in Campania, l’aumento dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.665 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi (103 sintomatici) su 16.915 tamponi esaminati (di cui 2.266 antigenici). Ieri il tasso di positività era pari al 8,33%, oggi e’ del 9,84%.

Ventitré’ i decessi (11 nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri) e 672 le persone guarite. In merito al report posti letto su base regionale, aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati (oggi 103 e ieri 100) e ancor di piu’ quelli degenza con 1490 posti occupati mentre ieri erano 1468.

“La riapertura delle scuole fra le cause del nuovo aumento dei contagi in CAMPANIA”. Per questo motivo il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì, annuncia decisioni imminenti che saranno assunte in seguito alla riunione dell’unita’ di crisi. “E’ del tutto evidente che non possiamo reggere in questa situazione – afferma il governatore -. Vedremo nelle prossime ore quale strada seguire, ma dalle Asl sono arrivati dati preoccupanti. Dopo 10 giorni di apertura – elenca De Luca – abbiamo registrato 573 nuovi casi per la fascia d’eta’ 0-5 anni, 610 nella fascia 6-10 anni, 351 in quella 11-13 e 739 nell’ultima 14-19. In totale complessivamente 2280 positivi nel mondo della scuola” con una situazione particolarmente critica a Napoli dove “negli ultimi 15 giorni abbiamo registrato per le scuole dell’infanzia-elementari un incremento del 30% di contagi, 60% se leggiamo il dato dell’ultimo mese”.

Covid in Italia

In aumento i nuovi casi Covid in Italia: sono 14.218 i positivi di oggi contro i 13.659 di ieri, ma con un numero di tamponi sostanzialmente invariato, 270.507. Il tasso di positivita’ sale per il terzo giorno di fila al 5,2% (ieri 5%). In calo i decessi, 377 contro i 422 di ieri, con il totale delle vittime che tocca quota 90.618. Tornano a scendere, seppur di poco le terapie intensive, 9 in meno (ieri +6) con 132 ingressi del giorno, e sono 2.142. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 168 in meno (ieri -328) per un totale di 19.575. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sempre in discesa il numero delle persone attualmente positive, 1.159 in meno (ieri -4.445): i malati ancora attivi sono ora 429.118. Di questi, 407.401 sono in isolamento domiciliare, 982 meno di ieri.