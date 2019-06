LE FOTO CHOC CASTEL VOLTURNO. Cane trascinato e impallinato ai genitali. Salvato dai volontari

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Cane randagio meticcio centrato da alcuni colpi di fucile da caccia a Castel Volturno. I fatti risalgono qualche giorno fa quando un gruppo di volontari che operano sul territorio, hanno ritrovato in zona destra Volturno, un cane randagio con evidenti segni da trascinamento (in alcune parti del corpo mancava il pelo e la pelle), e vistose ferite inferte ai genitali. Immediatamente è stato accompagnato da un veterinario che ha provveduto a sanare le ferite e a far regredire, attraverso la somministrazione di farmaci, eventuali infezioni. Dopo giorni di convalescenza oggi pomeriggio il cane è stato riaccompagnato all’ambulatorio veterinario per la castrazione, ma durante l’intervento il medico si è accorto della presenza di molti pallini di piombo nei genitali dell’animale. A questo punto ci si chiede come una persona abbia potuto ridurre in questo modo un animale innocente, che è stato prima trascinato e poi colpito con un fucile caricato a pallini con la volontà di cagionargli delle sofferenze.

Probabilmente i colpi sono stati esplosi a distanza ravvicinata e la tesi potrebbe essere avvalorata dal fatto che i pallini sono concentrati e praticamente diffusi solo in quella zona.



Ovviamente i volontari sono intenzionati a formalizzare denuncia presso la caserma dei carabinieri constatato quanto sta emergendo.