Caos al concorso per ingegnere. Contestato l’orario d’inizio della prova scritta

CASALUCE – (t.p.) Caos ieri per la prima prova scritta del concorso pubblico, istruttore direttivo tecnico, per un posto di ingegnere al Comune di Casaluce. Su 30 concorrenti, si sono presentati in 13 partecipanti. Il presidente della commissione ha dovuto relazionare l’intervento di un presunto consigliere di opposizione, C.u. che contestava l’orario di inizio della procedura d’esame fissata per le 14 ma cominciata alle 15.

Secondo il contestatore, che non era un partecipante, il ritardo avrebbe omesso la partecipazione di tre concorrenti. Nel verbale si legge in proposito “commissione ne prendeva atto ma l’orario era di carattere ordinario ma non perentorio“. La prova poi si è conclusa regolarmente.