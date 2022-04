ORE 20.10. CAOS DA DUE GIORNI. LIVE. Maxi-coda di 8 chilometri in Autostrada

CASERTA – Praticamente dalla giornata di ieri, lunedì, dalla mattinata di Pasquetta, è iniziato un vero e proprio calvario per chi si trova in autostrada nei tratti intorno al casello di Caserta Sud.

Ieri sera una coda infinita, con le macchine di coloro che abbiamo deciso di fare una gita fuori porta tutte incolonnate davanti alla sbarra del pedaggio. Stamattina, invece, un incidente proprio sulla rampa di immissione Caserta Sud, direzione Roma.

Dalle 19 e 30 circa, come se non bastassero i disagi di ieri, il sito di Autostrade per l’Italia segnala una maxi coda di 8 km tra Nola e il Bivio A30/A1 Milano-Napoli per traffico congestionato.