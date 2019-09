CAOS MALTEMPO. Fulmini, pioggia e vento forte. “Vola” un tetto, alberi crollati

AGRO AVERSANO – E’ successo di tutto stanotte nell’agro aversano. Tra Casal di Principe, San Cipriano e dintorni si sono registrati allagamenti, tabelle volanti di negozi, alberi pericolanti e rami spezzati.

In via Vaticale, nei pressi dello stadio, alberi abbattuti a causa del vento forte. Vigili del fuoco impegnati per rendere di nuovo accessibili le strade. Una tettoia, sempre in via Vatical,e è volata in strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni alle auto. Ad Aversa è caduto un pino secolare.