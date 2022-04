SANTA MARIA A VICO – Sono arrivati i vigili del fuoco in via Staino a Santa Maria a Vico per l’incendio di un capannone di proprietà di un imprenditore agricolo. Il vento alimenta le fiamme che si sono propagate velocemente. Salvati alcuni animali. Il rogo sarebbe partito da alcuni cartoni che l’imprenditore stava bruciando, perdendo poi il controllo del fuoco.