CAPUA – Furgone in fiamme, vigili del fuoco al lavoro. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 9,00 al “Quadrivio Caputo” a Capua. Un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, è divampato su di un furgone che stava trasportando mobili. Il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte ha evitato il peggio.