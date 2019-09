CAPUA in lutto per Simone. Oggi l’addio al 24enne morto in un tragico incidente stradale. I commoventi messaggi degli amici

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) – Oggi l’addio a Simone Mauro, il 24enne deceduto in un tragico incidente stradale. La salma del giovane lascerà l’istituto di medicina legale, dove è stata eseguita l’autopsia, alle 14, per giungere al Duomo di Capua, e alle 16 ci saranno i funerali. Il terribile evento avvenuto 4 giorni fa ha sconvolto l’intera comunità, sono centinaia i messaggi di addio e cordoglio per questo giovane disponibile e gentile, che solo tra 2 giorni avrebbe compiuto 24 anni. Eccone alcuni, commoventi, degli amici di Simone.

“Addio Simone ti ricorderò sempre se pure non ci vedevamo che erano 6 anni da quando sono partito a Milano x lavoro e non sono più venuto a Capua eri un grande amico e fratello ti ricorderò i momenti belli che abbiamo passato con feste serate rimarrai nel mio cuore fratello lo saputo da poco ora sei un angelo amico mio”

“Un amico, un collaboratore, una spalla, un fratello. Il dolore che provo è indescrivibile!La più sconvolgente notizia! Quanti momenti insieme, quante risate, quanti abbracci, quanti pianti, quanti aiuti!Ci sei sempre stato e ci sarai per sempre! La tua mancanza si sentirà ma nulla potrà più sostituire la tua grande amicizia. Voglio ricordarti così, col sorriso. Perché in fondo eravamo felice. Stavamo raggiungendo passo dopo passo i nostri obbiettivi. Non ti dimenticherò mai! Sei e sarai sempre un Capitano, o meglio un leader! Riposa in pace FRATELLO, ci vedremo presto!”

“Fratello mio ci hai distrutti Simone Mauro non riuscirò a realizzare tutto ciò subito perché non ci posso ancora credere

Amico mio tu sarai quell angelo che tutti desiderano avere, proteggici ora tu da lassù



Amico mio già manchi al cuore riposa in pace ”

“Voglio ricordarti così, sempre sorridente e spensierato…avevi tutta una vita davanti fatta di tanti progetti che pian piano stavi realizzando…Nn ti dimenticherò mai amico mio….riposa in pace fratellino”

“No, non si può morire così. Non si può morire quando si è combattuto sempre con il sorriso sulle labbra. Non si può morire a 24 anni, quando si ha tutta la vita davanti.Non ce ne facciamo una ragione.È uno strazio questa notizia.Spero con tutto me stesso che se esiste un posto per il dopo, tu sia andato in quello più bello.”

“WUAAA SIMONE NOOO CHE E CUMBINAT…

SEI STATO UN ANGELO SU QUESTO MONDO

e adesso lo sarai dal paradiso, sei volato anche tu :'(

ci siamo conosciuti a 17 anni organizzando serate house e quante volte ci siamo superati con la nostra voglia di vivere.

quanti ricordi ho con te, quante risate, quanti momenti belli davvero indimenticabili.. che finquanto ci sarò non dimenticherò

sei stato un grande fratellone mio, ti voglio bene con il cuore.”

“Qualsiasi parola è superflua, non servirà a riportarti indietro, voglio ricordarti col sorriso, una cosa che ti ha sempre contraddistinto e voglio ricordare solo i bei momenti passati insieme, sembra una vita fa. Ti voglio bene amico mio, non trovo parole, né la forza per pronunciarle. Buon viaggio Simo, questo non è un addio, ma un arrivederci. Ti voglio bene”