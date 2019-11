CAPUA ladri no limits nel quartiere Porta Roma e via Brezza… I residenti reagiscono e …

Capua(d.l.) – Sempre più numerosi i furti e i tentativi di furto che negli ultimi mesi si stanno registrando in città. Capua sembra essere nel mirino di una banda di balordi che senza alcuna remora “opera” nelle abitazioni, a quanto pare addirittura in grandi condomini, negli orari più impensabili ossia quando in casa c ‘è qualcuno. Infatti come nelle scorse sere sono stati messi in fuga , ripetutamente, dagli abitanti del quartiere Porta Roma e da quelli di Via Brezza ieri sera alle 21.00 hanno cercato d’introdursi in un un appartamento del Parco Buozzi in via Martiri di Nassiriya.I residenti spaventati e preoccupati pare abbiano anche presentato un’esposto al prefetto per aumentare la sorveglianza in città