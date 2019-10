CAPUA. Occhiali che individuano il cancro del cavo orale. Doppio premio per l’invenzione della Pierrel

CAPUA – Ieri, a Roma, nel corso della cerimonia di premiazione promossa da Popular Science Italia, Pierrel Pharma Società del Gruppo Pierrel (Ticker: PRL), che si occupa della registrazione e commercializzazione di anestetici dentali a marchio Pierrel, nonché dello sviluppo clinico e commerciale di innovativi dispositivi medici e nuovi farmaci destinati al settore oral care, è stata premiata tra i 5 finalisti del premio “The Life Science Excellence Awards” con gli occhiali brevettati GOCCLES® per la categoria Best Innovative Device-Technology of the Year (tecnologie approvate e/o lanciate in Europa nel 2018).

L’innovazione presentata da Pierrel si chiama GOCCLES® (glasses for oral cancer curing light exposed screening) ed è un dispositivo dotato di filtri ottici brevettati capaci di individuare precocemente le lesioni precancerose e cancerose sospette del cavo orale, in maniera veloce (60 secondi) e non invasiva per il paziente. Il dispositivo ha già ricevuto quest’estate un riconoscimento agli Edison Awards, premio istituito nel 1987 in USA e dedicato ai migliori innovatori e alle innovazioni di punta in arrivo da tutto il mondo.