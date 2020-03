CAPUA– E’ il sindaco Luca Branco a dare notizia del primo caso positivo di Coronavirus nella città di Fieramosca. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino si tratta di un uomo che è stato in contatto con un contagiato di Santa Maria Capua Vetere. In data 11 marzo si è sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Si trova in quarantena presso la propria abitazione ed ha manifestato febbre.