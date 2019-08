CAPUA. Rifiuti umidi in casa fino al 15. E spunta la scarpetta di Cenerentola

Capua ( d.l ) – Mentre un comunicato mette a conoscenza i cittadini che il giorno 13 agosto non potrà essere conferito l’umido a causa del blocco della circolazione dei mezzi pesanti per la festività del ferragosto e per la chiusura di alcuni impianti ( la raccolta riprenderà il giorno 15 agosto dopo le 20.00) non si può di certo dire che nella città di Fieramosca la raccolta funzioni.

Un problema che attanaglia la città da anni.

Diverse zone del centro e della periferia sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

Poco conta se ci sono impianti di videosorveglianza perché nella maggior parte dei casi non sono neanche attivi. In tutto ciò in via martiri di Nassirya Cenerentola ha perso la sua scarpetta da quasi due mesi e attende che il principe azzurro di turno in vena di adempiere al proprio dovere seppur vestito d arancio e non d azzurro si chini a raccoglierla.