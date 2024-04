CAPUA. Schianto in moto lungo l’Appia: muore centauro 30enne

Il tragico incidente questa mattina poco dopo le 5

CAPUA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, sembrerebbe alle 5 circa, lungo la via Nazionale Appia a Capua sul ponte della Pierrel.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una moto hanno impattato violentemente. A perdere la vita un 30enne del posto, Francesco N.

Sul posto si è portata l’unità rianimativa del 118 ma nonostante il tentativo disperato dei sanitari purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.