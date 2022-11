Lo schianto ieri sera alle 20,00 circa

CAPUA – È di tre persone il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 20 in via Brezza a Capua. Lo schianto è avvenuto poco prima della caserma Salomone, tratto notoriamente pericoloso per la scarsa illuminazione. Sul posto tre ambulanze e i carabinieri della compagnia locale per ricostruire la dinamica dei fatti.