Capuani spremuti come limoni: Villani mette strisce blu dappertutto. La denuncia politica di Massimo Antropoli

Qui sotto pubblichiamo il testo integrale del comunicato stampa del Consigliere Comunale di opposizione. Tutto ciò si verifica nel pieno di una crisi economica che sta mettendo in pericolo, anche a Capua tantissime attività commerciali che andrebbero sostenute rendendo almeno temporaneamente e in attesa di tempi migliori più agevole e non più complicato l’accesso della clientela

CAPUA – COMUNICATO STAMPA – Le strisce blu, come volevasi dimostrare erano solo un addobbo natalizio. L’amministrazione Villani pensava di essere più intelligente delle precedenti, si perché gran parte delle strisce blu disegnate nel comune sono da rifare e tutte quelle in via 4 novembre dovranno essere rimosse così come i parcometri. A dire la verità era già successo in passato che gli stalli a pagamento disegnati nella frazione di Sant’Angelo In Formis venissero rimossi perché non in regola con il codice della strada, di tutto questo avevo informato l’amministrazione con una pec inviata il 4 dicembre, Nonostante ciò, hanno preferito andare avanti fino a sbattere violentemente contro la dura realtà. E certi incidenti, si sa, possono fare male specie quando a pagarne le conseguenze sono i contribuenti. Evidentemente al sindaco Villani le cose piace farle due volte per cui nei prossimi giorni andrà in stampa la seconda edizione delle strisce blu riveduta e corretta, sperando sia quella definitiva.

Nell’attesa

la confusione regna sovrana nella mente degli amministratori comunali che, pensando di essere più furbi dei loro predecessori, hanno deciso di moltiplicare gli stalli a pagamento pensando che si potessero riprodurre all’infinito quando la decisione più semplice sarebbe stata anche la più saggia, fare le strisce blu dove erano già state previste dalle amministrazioni passate. L’eccesso di stalli a pagamento rappresenta una vessazioni per l’automobilista, i cittadini e le attività commerciali che già soffrono una congiuntura economica sfavorevole. Per non parlare dello stato di disorientamento che i cittadini che provenivano da fuori hanno vissuto cercando dei parcometri inesistenti durante il periodo natalizio. È così che il sindaco Villani intende rilanciare la città?