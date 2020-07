Carabiniere positivo al CORONAVIRUS. Il sindaco: “Serve il buon senso e il rispetto per tenere testa al virus”

PIETRAMELARA – Ancora un contagio da CORONAVIRUS nel casertano. Questa volta nella comunità di Pietramelara dove ad essere risultato positivo al tampone per il Covid è un carabiniere in servizio alla stazione locale. A renderlo noto è il sindaco Pasquale di Fruscio attraverso la pagina Facebook comunale: “Il caso di positività al COVID 19 di un militare della nostra stazione dei carabinieri mostra con chiarezza che il virus è ancora presente e si diffonde in eguale misura anche nella stagione estiva. Riscontriamo che ci sono nuovi focolai, anche assai vicini al nostro Comune. Solo il buon senso ed il rispetto verso se stessi e gli altri ci consentiranno di tenere testa a questo nemico aggressivo e subdolo.

E’ naturale che con il caldo e la bella stagione siamo indotti a comportamenti più aperti e meno prudenti; resta tuttavia molto importante mantenere le cautele e le precauzioni che ben conosciamo. Risulta di fondamentale importanza continuare ad utilizzare la mascherina, in particolare, nei negozi, negli uffici, negli esercizi pubblici e anche all’aperto, qualora non risulti possibile mantenere la distanza interpersonale. Mi rivolgo in particolare ai giovani; è delle ultime ore il dato che evidenzia l’abbassamento dell’età media dei contagiati (sempre più giovanissimi).

Attraverso le

immagini del video rievochiamo, come monito per il presente, i momenti più difficili che abbiamo vissuto, auspicando comportamenti responsabili da parte di tutti.

Ho chiesto alla Polizia Locale di svolgere controlli più serrati sul nostro territorio, ho riattivato il COC e stiamo per assumere ulteriori decisioni allo scopo di tutelare il bene primario della salute individuale e collettiva.

Le libertà faticosamente riacquisite, per essere conservate, non possono non coniugarsi con la responsabilità individuale.”