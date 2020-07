CASERTA – A sole 24 ore dall’inchiesta che a Piacenza ha portato all’arresto per gravi reati dei carabinieri della stazione Levante, e alla sospensione immediata in quanto indagato dell’ufficiale comandante della Compagnia della citta’ emiliana, il comando generale dei carabinieri ha subito nominato il suo sostituto. Si tratta del capitano Giancarmine Carusone, 34enne originario di Caserta, e che proviene dal comando di una Compagnia in provincia di Messina.