Quasi 50 grammi di hashish nascosti nella tuta inviata in carcere

CARINOLA – Quarantasette grammi di hashish, cuciti all’interno degli elastici di un pantalone e di una tuta, sono stati trovati dagli agenti della polizia penitenziaria di Carinola, in un pacco inviato a un detenuto. Lo rendono noto i sindacati Osapp e SPP. Di recente tre agenti della penitenziaria hanno perso la vita a causa di un focolaio scoppiato nel carcere di Carinola che provocato poco meno di 30 defezioni tra le forze dell’ordine in servizio. I vertici dell’amministrazione penitenziaria, per garantire l’organico, sono stati costretti a inviare dei rinforzi.