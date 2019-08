Carlo Verdone al cognato di Raffaele Bidognetti: “Ora a Roma non portarmi in società altri camorristi del CLAN DEI CASALESI”

PARETE – Carlo Verdone, solo omonimo del celebre attore romano, in una conversazione telefonica intercettata dall’autorità giudiziaria e intrattenuta con Enrico Verso, cognato di Raffaele Bidognetti, esprimeva il proprio punto di vista a proposito della futura vendita della quota societaria della Roma Security. Verso spiegava, dal canto suo, che, in caso di necessità, avrebbe trovato lui gli investitori giusti. Al che Verdone esprime la sua perplessità, evidentemente a conoscenza degli agganci criminali di Enrico Verso: “Per me basta che non siano, te lo dico apertamente, persone che hanno a che fare con la camorra, per me può andare“.

Insomma, Verdone parla chiaro a Verso lo rassicura: “No, no è un professionista come te”, riferendosi al futuro probabile acquirente a cui il cognato di o’puffo ha intenzione di cedere quote societarie della Roma Security.

Infine, un dettaglio: queste ultime sarebbero state divise per il 40% tra Verso, Antonio D’Abbronzo e Carlo Verdone, mentre il restante 60% sarebbe “passato” al nuovo investitore, come spiegato nella stessa intercettazione captata.

Qui sotto pubblichiamo il relativo stralcio dell’ordinanza

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA