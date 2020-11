ARIENZO – Lacrime nella comunità di Arienzo, per la morte di Carmine Maccariello. Il 36enne ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta: è deceduto a causa del terribile male del secolo. Carmine era ricoverato presso l’ospedale di Magenta, in provincia di Milano e combatteva già da qualche tempo poi il suo cuore ha smesso di battere.