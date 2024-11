Carmine Quercia campione nazionale V.V.F. alla tappa «Reggia Reggia» Half Marathon di Caserta.

Il campionato V.V.F. di mezza maratona è dedicato al Vigile Coordinatore Vincenzo Patriciello tragicamente scomparso quattro anni fa.

CASERTA (Pietro De Biasio) – Alla «Reggia Reggia» Half Marathon Internazionale di Caserta, Carmine Quercia, vigile del Fuoco Coordinatore di Caserta, ha conquistato il titolo nella quinta e ultima tappa del Campionato Italiano V.V.F., chiudendo i 21,097 km in 1h25’25”. Classe 1978, corre anche per i colori dall’Asd «Casale Si», è giunto al traguardo in 70° posizione assoluta.

L’evento, dedicato alla memoria del vigile Vincenzo Patriciello, ha visto la partecipazione di circa 150 atleti e il coinvolgimento delle autorità del Corpo Nazionale. Completano il podio maschile Michelangelo Fanani e Gennaro Greco, mentre tra le donne il successo è andato a Lisa Bertelle, seguita da Roberta Nicoletti e Silvia Rossi.