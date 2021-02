CARNEVALE 2021. Negli uffici postali di CASERTA, MARCIANISE e S.MARIA C.V. arriva la cartolina filatelica per collezionisti

Disponibile da oggi…

CASERTA – Le Poste Italiane dedicano al Carnevale 2021 la colorata ed animata cartolina filatelica della foto. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane sostiene il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un piacevole oggetto da inviare e da ricevere, per essere anche custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico può essere acquistato fino al 16 febbraio negli Uffici Postali di Caserta Centro, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere, e negli “Spazio Filatelia” di Torino, Milano, Genova, Trieste, Verona, Venezia, Firenze, Roma, Roma 1 e Napoli, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale dedicato alla ricorrenza.