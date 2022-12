Cartelle di pagamento mai consegnate: clamorosa scoperta della polizia municipale

Individuato e denunciato il responsabile

SAN PRISCO – Polizia municipale trova plichi postali abbandonati in un’area pedemontana di San prisco. A seguito di attività di indagine, effettuata con vari sopralluoghi ed escutendo diversi soggetti, veniva constatato che si trattava di buste contenenti tributi destinati all’Ente comunale di San Prisco, e si ricostruiva che dipendenti infedeli di imprese esterne deputate alla consegna dei plichi alla popolazione, per trarre profitto senza sforzo, anziché procedere alla consegna degli stessi provavano a disfarsene abbandonandoli in aree di campagna e fuori mano nel tentativo di farne perdere traccia, arrecando notevole danno, quantificato in alcune decine di migliaia di euro, e disservizi all’Ente interessato ed a tutta la cittadinanza, che non avendo ricevuto materialmente i plichi, rischiava ulteriori sanzioni per i mancati pagamenti non derivanti da loro mancanza, risultando morosi.

Veniva

individuato un soggetto, deferito all’autorita giudiziaria per i reati di sottrazione e soppressione di corrispondenza, nonché per la valutazione di ulteriori provvedimenti da porre in essere per punire la condotta delittuosa. L’attivita si è resa necessaria e possibile, data la sensibilità dell’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco D’Angelo Domenico, alle segnalazioni della cittadinanza che non riceveva i plichi postali. Su questo impulso, il Sindaco, incaricava il Comando di attivarsi al fine di chiarire I’origine della problematica, portando a far luce sui fatti, nell’interesse di tutta la popolazione di San Prisco.